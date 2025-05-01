Тедеев высоко оценил заслуги футболистов «Акрона» в результатах команды

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» высказался о результатах команды в сезоне РПЛ-2024/25.

«За счет чего «Акрон» хорошо проявил себя в первом же сезоне? За счет моих футболистов и их хорошей работы. Ожидал ли? Я всегда ожидаю лучшего! Я очень верю в своих игроков», — сказал Тедеев «СЭ».

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками после 26 туров.