Бабаев назвал ситуацию с «Химками» уроком для лицензирования клубов РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что ситуация с клубом «Химки» показывает, что систему лицензирования для выступления в РПЛ нужно улучшить.

«На самом деле консультации по «Химкам» были со всеми клубами РПЛ, не только с членами правления. Я поддержал идею с выделением средств авансом практически не раздумывая, потому что мы должны проявлять солидарность, протянуть руку помощи. По факту речь идет о том, что мы чуть раньше выплатили «Химкам» те денежные средства, которые бы они и так получили чуть позднее в рамках выплат за участие в чемпионате России. При этом выплаты были целевые, то есть только на погашение задолженности перед футболистами.

«Конечно, очень печально, когда такие ситуации происходят в РПЛ. Но всем нам урок, что при процедуре лицензирования нужно проводить еще более тщательный аудит финансовой стабильности клуба, запрашивать дополнительные гарантии», — рассказал Бабаев ТАСС.

Ранее РПЛ авансом перечислила «Химкам» средства в счет будущих платежей от спонсорских контрактов лиги.

18 апреля Александр Алаев, президент РПЛ, встретился с руководством и основным составом «Химок». Встреча прошла перед тренировкой команды под руководством Адиева, которая готовилась к матчу против «Зенита». Глава РПЛ заверил, что лига будет поддерживать постоянный контакт с клубом по поводу долговой ситуации. Ключевым результатом встречи стало введение внешнего управления РПЛ в «Химках», из-за чего клуб не может распоряжаться своими финансами без согласования с лигой.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками после 26 туров. Следующий матч команда проведет 4 мая, принимая «Ростов».