Эшковал: «Не думал, что смогу забить такой красивый гол»

Защитник «Акрона» Родриго Эшковалу прокомментировал свой гол в ворота «Химок» в матче 26-го тура РПЛ.

— Не думал, что смогу забить такой красивый гол. Надо ли номинировать на премию Пушкаша? Давайте попробуем! Почему нет? Это мой первый гол после смерти отца. Сегодня был 26-й тур, у меня 26-й номер на футболке. День рождения отца тоже 26 числа. Он скончался на следующий день после того, как я вернулся после первой части чемпионата. Посвятил этот гол ему.

— Передал ли вам Дзюба награду лучшего игрока матча?

— Да, он мне передал награду лучшего игрока матча. Я ему очень благодарен. Дзюба — это человек, который всегда хочет побеждать. К сожалению, сегодня не получилось победить.

В игре с подмосковным клубом 27-летний португалец на 67-й минуте отметился голом через себя в девятку после розыгрыша углового.

«Химки» с 24 очками поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» идет на 10-й строчке с 29 очками.