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Ташуев признался, что проведет зимний отпуск в Подмосковье

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, где проведет новогодние праздники.

«В отпуск я приехал в свой дом в Подмосковье: крутил велосипед, убирал снег, жарил шашлык... Почему не поехал на Мальдивы? Да уже неинтересно, дома лучше. На новогодние праздники я в Москве и Подмосковье с семьей, хватает дел, разных моментов... Налетались за год так, что хочется побыть на одном месте», — рассказал Ташуев.

Зимние сборы «Ахмат» проведет в турецком Белеке, начало запланировано на 11 января.

Источник: РБ Спорт
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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