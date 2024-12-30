Ташуев признался, что проведет зимний отпуск в Подмосковье
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, где проведет новогодние праздники.
«В отпуск я приехал в свой дом в Подмосковье: крутил велосипед, убирал снег, жарил шашлык... Почему не поехал на Мальдивы? Да уже неинтересно, дома лучше. На новогодние праздники я в Москве и Подмосковье с семьей, хватает дел, разных моментов... Налетались за год так, что хочется побыть на одном месте», — рассказал Ташуев.
Зимние сборы «Ахмат» проведет в турецком Белеке, начало запланировано на 11 января.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|2
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|2
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|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
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|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|2.03
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ЖК
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Манфред Угальде
Спартак
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
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|П
|
|
Бителло
Динамо
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|
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Маркус Вендел
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|8
|
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Муталип Алибеков
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|1
|1
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|1
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