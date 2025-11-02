2 ноября 2025, 23:10

Ташуев о Станковиче: «Если проигрываешь с хорошим подбором футболистов — ты слабый специалист»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился с «СЭ» мнением о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Клуб меняет тренера не для встряски, а для идеи. «Спартаку» нужно проанализировать, какой футбол ставит тренер, с кем и как он работал. А для встряски брать специалиста нет смысла. В последние годы «Спартак» берет тренера только для встряски, как мне кажется. Клубу пора обратить внимание на российский тренерский цех. Почему не анализируют Ташуева, Талалаева? Из той же Испании я знаю только двух сильных тренеров. «Спартаку» нужен системный тренер, с обоснованием. Во всем мире, если достигаешь успеха с футболистами низкого уровня — идешь на повышение в топ-клуб. Если проигрываешь с сильными футболистами — ты слабый специалист. Станкович работает с хорошими футболистами, но пока вообще ничего не добился. Есть тренерская этика, это не мой вопрос, а клуба», — сказал Ташуев «СЭ».

«Краснодар» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Ву&nbsp;и&nbsp;нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ 2&nbsp;ноября.Огненная концовка в Краснодаре: Кордобу и Дугласа Аугусто удалили, а Максименко едва не забил. Но «Краснодар» был сильнее «Спартака»
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября 2025, 19:30. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

Деян Станкович
Сергей Ташуев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
«Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
Форвард «Спартака» Ливай Гарсия: «Мы очень хотим быть той командой, которая борется за титул»

Агкацев о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Было тяжело в конце, но удалось выдержать давление»
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
Вся статистика

