Кордобу признали лучшим игроком «Краснодара» в ноябре-декабре

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком команды в ноябре-декабре, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний колумбиец набрал 29,62 процента голосов болельщиков. В голосовании он опередил Эдуарда Сперцяна (26,07 процента) и Жоау Батчи (10,41).

В ноябре и декабре Кордоба провел 7 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Также форвард обошел Федора Смолова, став лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», и опередил Жоаозиньо, став лидером в истории клуба по системе «гол+пас».