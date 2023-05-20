Тарханов заявил, что ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака»

Российский тренер Александр Тарханов оценил шансы ЦСКА в дерби со «Спартаком».

«Это матч за второе место — кто выиграет, тот и заберет серебряные медали. ЦСКА сейчас на ходу, они выглядят солидно, показывают хороший футбол и выглядят предпочтительнее «Спартака». Красно-белые немного поплыли, хотя и много создают в атаке. Посмотрим, как сложится эта игра. Думаю, матч будет очень нервным. Результат невозможно предсказать», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Начало матча — в 16.30 мск.

Красно-белые занимают четвертое место с 50 очками в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы располагаются на второй строчке с 54 баллами.