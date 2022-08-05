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Тарханов считает, что «Факел» составит конкуренцию ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче армейцев с «Факелом» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Хоть у «Факела» и два очка, но они стараются, а по игре достаточно неплохо выглядят. Конечно, ЦСКА будет фаворитом. «Факел» составит конкуренцию, но, думаю, ЦСКА окажется сильнее. Так и должно быть, потому что клуб все время в лидерах, а «Факел» столько лет не играл в высшей лиге, поэтому и уровень игроков не такой высокий. Но в плане организации они превосходят тех, кто в этом сезоне вышел в РПЛ», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА — «Факел» состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-fakel-sostavit-konkurentsiyu-no-tsska-okazhetsya-silnee
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Торпедо – Химки
 - : -
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