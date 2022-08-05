Тарханов считает, что «Факел» составит конкуренцию ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче армейцев с «Факелом» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Хоть у «Факела» и два очка, но они стараются, а по игре достаточно неплохо выглядят. Конечно, ЦСКА будет фаворитом. «Факел» составит конкуренцию, но, думаю, ЦСКА окажется сильнее. Так и должно быть, потому что клуб все время в лидерах, а «Факел» столько лет не играл в высшей лиге, поэтому и уровень игроков не такой высокий. Но в плане организации они превосходят тех, кто в этом сезоне вышел в РПЛ», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА — «Факел» состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.