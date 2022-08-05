Агент Джикии рассказал о состоянии игрока: «Приехал с командой в Екатеринбург. Он готовился, тренировался»

Агент Джикии рассказал о состоянии игрока перед матчем с «Уралом»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока перед матчем с «Уралом».

«Джикия приехал с командой в Екатеринбург. Он готовился, тренировался. Но мы не можем раскрывать тактические секреты и давать информации команде-противнику. Решение об его участии в матче полностью за клубом и тренерским штабом во главе с Гильермо Абаскалем», — сказал Шпинев «СЭ».

31 июля 28-летний российский защитник пропустил встречу 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1) из-за травмы.

Матч 4-го тура премьер-лиги «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 15.00 по московскому времени.

06.08.2022 | Краснодар — Локомотив