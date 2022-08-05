Акинфеев о Медиалиге: «Джикия приглашал меня на тренировку своей команды. Обещал ему, что приеду»

Акинфеев рассказал, что Джикия звал его на тренировку своей медийной команды «Бей Беги»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия звал его на тренировку своей медийной команды «Бей Беги».

«Джикия меня приглашал на тренировку команды Медиалиги. Желаю им успехов, но пока хочется поиграть полтора-два года в большой футбол. Но Жоре обещал, как у меня будет время, приеду, посмотрю всю эту кухню», — сказал Акинфеев в интервью Дмитрию Губерниеву в программе «Все на Матч!»

36-летний голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В четверг, 4 августа, клуб футболистов «Спартака» Александра Соболева и Георгии Джикии «Бей Беги» сыграл стартовый матч сезона МКС и закончил вничью встречу с «2Drots» (1:1).