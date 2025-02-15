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15 февраля 2025, 15:36

Мостовой прокомментировал трансферную политику «Динамо» и «Зенита»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трансферную политику московского «Динамо» и «Зенита».

— На Зимнем Кубке РПЛ «Динамо» не забило ни одного гола. Говорит ли это о чем-то?

— Это вообще ни о чем не говорит. «Спартак» проиграл там «Зениту» в первом тайме 0:3 вообще без шансов. Думаете, что «Спартак» выйдет сейчас с «Оренбургом» и тоже им 0:3 проиграет? Нет, конечно же!

Так же и «Динамо». Что вы думаете, второй раз будут играть с «Ростовом» и тоже так крупно проиграют? Нет, конечно же. Это предсезонка, не нужно придавать этому значение.

— У «Динамо» нет ни одного зимнего трансфера. Многие считают, что нужен защитник. Согласны?

— Да, может быть. Но в принципе смотришь сейчас на состав «Динамо», смотришь на скамейку — вроде бы по комплекту есть все футболисты. Их же так же покупали. Почему они не играют — это вопрос уже к ним, к футболистам. На замене сидят 10 человек — пожалуйста, выходите и доказывайте. Другие футболисты, которые играют мало, они же тоже должны понимать: «Нифига себе, сейчас купят одного-второго, а мне что делать? Я уже сижу здесь полгода, скамейку шлифую». Как и в «Зените» происходит.

Но в «Зените» с этим проблем нет, потому что 10 человек сидят и чемпионами становятся, — заявил Мостовой «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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