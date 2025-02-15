Мостовой прокомментировал трансферную политику «Динамо» и «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трансферную политику московского «Динамо» и «Зенита».

— На Зимнем Кубке РПЛ «Динамо» не забило ни одного гола. Говорит ли это о чем-то?

— Это вообще ни о чем не говорит. «Спартак» проиграл там «Зениту» в первом тайме 0:3 вообще без шансов. Думаете, что «Спартак» выйдет сейчас с «Оренбургом» и тоже им 0:3 проиграет? Нет, конечно же!

Так же и «Динамо». Что вы думаете, второй раз будут играть с «Ростовом» и тоже так крупно проиграют? Нет, конечно же. Это предсезонка, не нужно придавать этому значение.

— У «Динамо» нет ни одного зимнего трансфера. Многие считают, что нужен защитник. Согласны?

— Да, может быть. Но в принципе смотришь сейчас на состав «Динамо», смотришь на скамейку — вроде бы по комплекту есть все футболисты. Их же так же покупали. Почему они не играют — это вопрос уже к ним, к футболистам. На замене сидят 10 человек — пожалуйста, выходите и доказывайте. Другие футболисты, которые играют мало, они же тоже должны понимать: «Нифига себе, сейчас купят одного-второго, а мне что делать? Я уже сижу здесь полгода, скамейку шлифую». Как и в «Зените» происходит.

Но в «Зените» с этим проблем нет, потому что 10 человек сидят и чемпионами становятся, — заявил Мостовой «ВсеПроСпорт».