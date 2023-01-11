Тарханов — о возможном отказе «Левски» играть против клубов РПЛ: «Игры состоятся. Болгарский народ всегда был за Россию»

Бывший тренер софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что «Левски» из-за негодования болельщиков может отменить товарищеские матчи против российских клубов во время зимних сборов.

«Думаю, клуб не занимается политикой. Считаю, все-таки игры 100% состоятся. Может быть, 1-2 болельщика выразили свое мнение, поэтому так написали в СМИ. Болгарский народ всегда был за Россию. Я там недавно работал и не замечал особого отношения к русским», — приводит слова Тарханова Sport24.

В январе «Левски» должен провести в Дубае матчи против «Краснодара», «Спартака» и «Урала».