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Тарханов — о возможном отказе «Левски» играть против клубов РПЛ: «Игры состоятся. Болгарский народ всегда был за Россию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что «Левски» из-за негодования болельщиков может отменить товарищеские матчи против российских клубов во время зимних сборов.

«Думаю, клуб не занимается политикой. Считаю, все-таки игры 100% состоятся. Может быть, 1-2 болельщика выразили свое мнение, поэтому так написали в СМИ. Болгарский народ всегда был за Россию. Я там недавно работал и не замечал особого отношения к русским», — приводит слова Тарханова Sport24.

В январе «Левски» должен провести в Дубае матчи против «Краснодара», «Спартака» и «Урала».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-11-tarkhanov-o-situatsii-s-matchami-levski-protiv-klubov-rpl-igry-sostoyatsya-bolgarskiy-narod-vsegda-byl-za-rossiyu
РПЛ
ФК Левски
Александр Тарханов
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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