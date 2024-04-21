Тарханов полагает, что в отношении Роши и Дивеева последуют санкции

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, что думает об удалениях защитников московской команды Виллиана Роши и Игоря Дивеева в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Они же не специально. Просто неправильно оценили ситуацию. Надо было головой бороться, а не ногами. Надо ли игроков за такое наказывать? Это дело руководства ЦСКА. Думаю, санкции будут», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

На данный момент ЦСКА с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Спартака».