«Ростов» — «Спартак»: Карпин заменил Песьякова перед пенальти
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заменил голкипера Сергея Песьякова перед пенальти «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ. Вместо него вышел Никита Медведев.
На 60-й минуте Хесус Медина реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку Максима Осипенко
На 54-й минуте голкипер ростовчан Сергей Песьяков ошибся при выносе мяча от ворот. Хесус Медина перехватил мяч и пробил в пустые ворота хозяев.
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Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|21.04
|20:30
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Ростов – Спартак
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Зенит
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Джон Кордоба
Краснодар
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Динамо
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