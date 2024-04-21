«Ростов» — «Спартак»: Карпин заменил Песьякова перед пенальти

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заменил голкипера Сергея Песьякова перед пенальти «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ. Вместо него вышел Никита Медведев.

На 60-й минуте Хесус Медина реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку Максима Осипенко

На 54-й минуте голкипер ростовчан Сергей Песьяков ошибся при выносе мяча от ворот. Хесус Медина перехватил мяч и пробил в пустые ворота хозяев.