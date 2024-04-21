«Ростов» — «Спартак»: Медина забил после ошибки Песьякова

«Спартак» вышел вперед в матче против «Ростова» в 25-м туре РПЛ — 2:1.

На 54-й минуте голкипер ростовчан Сергей Песьяков ошибся при выносе мяча от ворот. Хесус Медина перехватил мяч и пробил в пустые ворота хозяев.

Красно-белые открыли счет на 16-й минуте, отличился Даниил Хлусевич. На 37-й минуте ростовчане отыгрались благодаря голу Егора Голенкова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».