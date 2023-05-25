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Сегодня, 13:42

Бывший полузащитник «Зенита» Стрепетов уверен, что Малком перерос уровень РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что форвард команды из Санкт-Петербурга Малком перерос уровень РПЛ.

«Малком может уйти летом? Он уже перерос уровень нашего чемпионата. Если те же Вендел и Клаудиньо получат приглашение в европейские топ-клубы, то «Зенит», думаю, не откажет. Они доставили много радости болельщикам. Вендел вообще похож на европейского футболиста по стилю. Они заслужили повышение.
Почему Малком не мог показать свой нынешний уровень в прошлых сезонах? Таких случаев было много. В ЦСКА приезжали бразильцы, которые не сразу раскрывались. Он столкнулся с адаптацией, с рядом травм. Знаете, как говорят, бразильцы играют в футбол, а россияне работают на поле. Посмотрите, какие люди играют рядом с ним сейчас. Дуглас Сантос, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой и вся остальная команда», — приводит «Евро-футбол.ру» слова Стрепетова.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005135818_strepetov_malkom_pereros_uroven_rpl
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«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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