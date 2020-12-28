Тарасов рассказал, что гордится человеческими качествами Владимира Путина

Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, который находится без команды, рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

В качестве примера он привел благотворительную акцию «Елка желаний». Глава РФ исполнил желание мальчика Димы из Челябинска, покатавшись с ним на коньках на Красной площади.

«Недавно писал на свою любимую тему — «Елку желаний» и активно слежу за реализацией данного проекта. Все эти акции проводятся не просто так и которой год принимает в них участие и наш президент. Я горжусь человеческими качествами Владимира Владимировича. Человек не просто взял, «сорвал шарик», а лично организовал тренировку по хоккею моему маленькому тезке из Челябинска. Больше тут и добавить нечего, кроме как, пусть все дети будут счастливы и здоровы», — написал Тарасов в своем Instagram.