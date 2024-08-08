Бурлак: «Глушенков по-футбольному наглый игрок, для него не существует авторитетов»
Экс-футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался о старте «Зенита» в новом сезоне РПЛ.
— И так было понятно, что «Зенит» — фаворит в борьбе за золото. К тому же команда мощно усилилась в межсезонье. Максим Глушенков — просто топ! Я играл с ним за «Крылья Советов», так что говорю об этом уверенно. Когда был в «Арсенале», его хотели заманить в Тулу через меня, но тогда не срослось. Он по-футбольному наглый игрок, для него не существует авторитетов. А сейчас он попал в отличную среду. Вендел чувствует Глушенкова с закрытыми глазами, — заявил Бурлак Metaratings.ru.
Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». За «Зенит» игрок выступает с лета 2024 года после перехода из «Локомотива». На счету 25-летнего игрока 8 голов и 1 результативная передача в пяти матчах за сине-бело-голубых.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0