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Сегодня, 12:18

Бурлак: «Глушенков по-футбольному наглый игрок, для него не существует авторитетов»

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Экс-футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался о старте «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

— И так было понятно, что «Зенит» — фаворит в борьбе за золото. К тому же команда мощно усилилась в межсезонье. Максим Глушенков — просто топ! Я играл с ним за «Крылья Советов», так что говорю об этом уверенно. Когда был в «Арсенале», его хотели заманить в Тулу через меня, но тогда не срослось. Он по-футбольному наглый игрок, для него не существует авторитетов. А сейчас он попал в отличную среду. Вендел чувствует Глушенкова с закрытыми глазами, — заявил Бурлак Metaratings.ru.

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». За «Зенит» игрок выступает с лета 2024 года после перехода из «Локомотива». На счету 25-летнего игрока 8 голов и 1 результативная передача в пяти матчах за сине-бело-голубых.

Источник: Metaratings.ru
Тарас Бурлак
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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