Бурлак: «Глушенков по-футбольному наглый игрок, для него не существует авторитетов»

Экс-футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался о старте «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

— И так было понятно, что «Зенит» — фаворит в борьбе за золото. К тому же команда мощно усилилась в межсезонье. Максим Глушенков — просто топ! Я играл с ним за «Крылья Советов», так что говорю об этом уверенно. Когда был в «Арсенале», его хотели заманить в Тулу через меня, но тогда не срослось. Он по-футбольному наглый игрок, для него не существует авторитетов. А сейчас он попал в отличную среду. Вендел чувствует Глушенкова с закрытыми глазами, — заявил Бурлак Metaratings.ru.

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». За «Зенит» игрок выступает с лета 2024 года после перехода из «Локомотива». На счету 25-летнего игрока 8 голов и 1 результативная передача в пяти матчах за сине-бело-голубых.