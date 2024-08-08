Бушманов: «Мне нравится, как сейчас играет «Спартак»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о результатах красно-белых на старте нынешнего сезона.

«Мне нравится, как сейчас играет «Спартак», главное, чтобы они также продолжали. Но пока не стоит делать глобальных выводов, все-таки команда еще строится. Видно, что какой футбол хочет поставить Станкович. Процесс идет, добавляются новые игроки. Посмотрим, что будет в ближайших играх», — сказал Бушманов «РБ Спорт».

После трех туров «Спартак» набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата России с 9 очками является петербургский «Зенит». В 4-м туре подопечные Деяна Станковича дома примут «Ахмат». Матч состоится в воскресенье, 11 августа, и начнется в 20:00 мск.