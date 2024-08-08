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Сегодня, 12:05

Бушманов: «Мне нравится, как сейчас играет «Спартак»

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Бывший футболист и тренер «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о результатах красно-белых на старте нынешнего сезона.

«Мне нравится, как сейчас играет «Спартак», главное, чтобы они также продолжали. Но пока не стоит делать глобальных выводов, все-таки команда еще строится. Видно, что какой футбол хочет поставить Станкович. Процесс идет, добавляются новые игроки. Посмотрим, что будет в ближайших играх», — сказал Бушманов «РБ Спорт».

После трех туров «Спартак» набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата России с 9 очками является петербургский «Зенит». В 4-м туре подопечные Деяна Станковича дома примут «Ахмат». Матч состоится в воскресенье, 11 августа, и начнется в 20:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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П
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Зенит

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Бителло

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Локомотив

 3
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Евгений Марков

Факел

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