Агент Тюкавина — о рождении у футболиста дочери: «На матч с «Зенитом» он будет сверхзаряженным»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о рождении у футболиста дочери.

«Это долгожданное событие для Константина. На матч с «Зенитом» он будет сверхзаряженным», — сказал Сафонов «СЭ».

22-летний форвард и его жена Алена назвали дочку Теоной. Фотографию родителей с первенцем опубликовали в Telegram-канале «Динамо».