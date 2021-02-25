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«Тамбов» заявил еще восемь новичков

20:15

«Тамбов» внес в заявку еще восемь футболистов для участия в оставшейся части сезона Тинькофф-чемпионата России.

В заявку вошли вратарь Радион Сямук («Торпедо», Белоруссия), защитники Денис Кайков («Нефтехимик»), Илья Мартынов («Краснодар»), Морис Нусуев («Мерани», Грузия), Валентин Прилепин («Волга» Ульяновск), полузащитники Дмитрий Герман, Александр Еркин (оба — «Ноа Юрмала», Латвия) и Саид-Али Ахмаев (без клуба).

«Тамбов» из-за финансовых проблем был близок к снятию с сезона, однако 16 февраля было принято решение, что клуб доиграет чемпионат.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/players/pool/

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