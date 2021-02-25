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«Спартак» заявил Аяза Гулиева

20:58
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«Спартак» внес в заявку на чемпионат России полузащитника Аяза Гулиева, сообщает официальный сайт Тинькофф РПЛ 25 февраля.

"Спартак" включил в заявку Аяза Гулиева.
«Спартак» включил в заявку Аяза Гулиева.

В мае 2020 года у Гулиева и главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско произошел конфликт во время теоретического занятия. После этого немецкий специалист отстранил 24-летнего полузащитника от работы с основной командой.

В составе основной команды красно-белых Гулиев провел 26 матчей, в которых забил один гол. Последний раз полузащитник выходил на поле 4 ноября 2019 года в игре против тульского «Арсенала» (0:1).

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