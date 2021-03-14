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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» — «Краснодар»: Кабелла открыл счет в матче волшебным ударом

16:58
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«Краснодар» вышел вперед в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Гол на 27-й минуте красивым ударом со штрафного забил Реми Кабелла. Он обвел стенку и закрутил мяч в левый угол ворот. Счет стал 1:0.

Тамбов — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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