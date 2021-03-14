«Тамбов» — «Краснодар»: Кабелла открыл счет в матче волшебным ударом
«Краснодар» вышел вперед в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Гол на 27-й минуте красивым ударом со штрафного забил Реми Кабелла. Он обвел стенку и закрутил мяч в левый угол ворот. Счет стал 1:0.
? Мастер-класс от Реми Кабелла по исполнению штрафных.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 14, 2021
Это восьмой мяч французского полузащитника в сезоне Тинькофф РПЛ.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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