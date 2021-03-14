Полиция опросила футболиста «Чертаново», избившего игрока «Локомотива»
Полиция опросила футболиста «Чертаново», избившего игрока «Локомотива», пишет Telegram-канал «Мутко против».
Им оказался 16-летний нападающий «Чертаново» Никита Салтыков. Он рассказал полицейским, что конфликт со Шнапцевым начался еще на поле.
По мнению Салтыкова, Шнапцев специально во время игры бил его по ногам и провоцировал. Именно поэтому он и решил разобраться с соперником уже после игры.
Инцидент произошел после после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-2), который завершился победой «Локомотива» (2:1).
У пострадавшего диагностированы сотрясение мозга и перелом.
В «Локомотиве» заявили, что на игрока напали несколько футболистов соперника. В клубе отметили, что намерены действовать в соответствии с законодательством и добавили, что будут добиваться наказания для напавших на футболиста игроков «Чертаново».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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