Полиция опросила футболиста «Чертаново», избившего игрока «Локомотива», пишет Telegram-канал «Мутко против».

Им оказался 16-летний нападающий «Чертаново» Никита Салтыков. Он рассказал полицейским, что конфликт со Шнапцевым начался еще на поле.

По мнению Салтыкова, Шнапцев специально во время игры бил его по ногам и провоцировал. Именно поэтому он и решил разобраться с соперником уже после игры.

Инцидент произошел после после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-2), который завершился победой «Локомотива» (2:1).

У пострадавшего диагностированы сотрясение мозга и перелом.

В «Локомотиве» заявили, что на игрока напали несколько футболистов соперника. В клубе отметили, что намерены действовать в соответствии с законодательством и добавили, что будут добиваться наказания для напавших на футболиста игроков «Чертаново».

Появилось видео драки игроков «Локомотива» и «Чертаново»