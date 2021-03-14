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«Краснодар» разгромил «Тамбов» и одержал первую победу в году

18:21
14 марта. Саранск. «Тамбов» — «Краснодар» — 0:4. Фото ФК «Тамбов».
14 марта. Саранск. «Тамбов» — «Краснодар» — 0:4. Фото ФК «Тамбов».
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«Краснодар» с крупным счетом победил «Тамбов» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. «Быки» обыграли соперника со счетом 4:0.

В составе краснодарцев голами отметились Реми Кабелла, Юрий Газинский, Кристофер Олссон и Алексей Ионов.

Для «Краснодара» эта победа стала первой в официальных матчах в календарном 2021 году.

Команда набрала 34 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» остается на последней строчке (13 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

«Тамбов» — «Краснодар» — 0:4 (0:1)

Голы: Кабелла, 27 (0:1). Газинский, 68 (0:2). Олссон, 75 (0:3). Ионов, 88 — с пенальти (0:4).

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев (Герман, 85), Дроздов (Васиев, 81), Терехов (Еркин, 81), Карапузов, Кабахидзе (Карп, 74), Архипов (Климов, 74).

«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Ионов, Газинский (Уткин, 77), Кабелла (Камболов, 84), Классон (Олссон, 73), Вилена (Марков, 73), Кайо, Сулейманов (Вандерсон Масиэл, 46).

Предупреждения: Кабелла, 26. Карапузов, 32. Марков, 86. Шахов, 90.

Судьи: Шадыханов (Москва). Мухтаров (Петрозаводск), Хатуев (Грозный).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).

14 марта. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

Тамбов — Краснодар

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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