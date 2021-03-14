«Краснодар» разгромил «Тамбов» и одержал первую победу в году
«Краснодар» с крупным счетом победил «Тамбов» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. «Быки» обыграли соперника со счетом 4:0.
В составе краснодарцев голами отметились Реми Кабелла, Юрий Газинский, Кристофер Олссон и Алексей Ионов.
Для «Краснодара» эта победа стала первой в официальных матчах в календарном 2021 году.
Команда набрала 34 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» остается на последней строчке (13 очков).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
22-й тур
«Тамбов» — «Краснодар» — 0:4 (0:1)
Голы: Кабелла, 27 (0:1). Газинский, 68 (0:2). Олссон, 75 (0:3). Ионов, 88 — с пенальти (0:4).
«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев (Герман, 85), Дроздов (Васиев, 81), Терехов (Еркин, 81), Карапузов, Кабахидзе (Карп, 74), Архипов (Климов, 74).
«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Ионов, Газинский (Уткин, 77), Кабелла (Камболов, 84), Классон (Олссон, 73), Вилена (Марков, 73), Кайо, Сулейманов (Вандерсон Масиэл, 46).
Предупреждения: Кабелла, 26. Карапузов, 32. Марков, 86. Шахов, 90.
Судьи: Шадыханов (Москва). Мухтаров (Петрозаводск), Хатуев (Грозный).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).
14 марта. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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