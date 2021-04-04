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«Тамбов» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча онлайн

15:00
ЦСКА в гостях сыграет против «Тамбова» в 24-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА в гостях сыграет против «Тамбова» в 24-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 4 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Для нового главного тренера армейцев Ивицы Олича эта встреча станет первой в клубе. В рамках премьер-лиги команды встречались три раза, все игры выиграл ЦСКА.

Следить за матчем «Тамбов» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Тамбов» — ЦСКА

Тамбов — ЦСКА

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