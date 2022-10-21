Талалаев заявил, что у футболистов «Торпедо» есть психологические проблемы с уверенностью

Новый главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о проблемах в его новой команде.

«Надо сразу оговориться: в последних пяти матчах у «Торпедо» не было одной и той же линии обороны. Тем более мы потеряли игроков, которые провели наибольшее количество матчей: Нетфуллин и Кутепов. Скорее, сработало правило: невозможно качественно обороняться, когда не забиваешь. В первом тайме «Локомотив» один раз опасно угрожал воротам в концовке, а у нас было три голевых момента. Забили бы — игра б пошла совсем иначе. Есть проблема с психологической уверенностью. Ее просто нет у игроков. Самое страшное — не пропущенный гол, а реакция на него: мы не могли 12 с половиной минут подойти к чужой штрафной. Взрослые футболисты не должны так реагировать», — приводит слова Талалаева Sport24.

50-летний специалист был назначен главным тренером «Торпедо» 13 октября. Предыдущим клубом Талалаева был «Ахмат», в котором он работал с июля 2020 по сентябрь 2022 года.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 13 матчах.

В 14-м туре РПЛ московский клуб встретится с «Ахматом». Игра пройдет 23 октября. Начало — в 19.00.