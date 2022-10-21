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Талалаев заявил, что у футболистов «Торпедо» есть психологические проблемы с уверенностью

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Новый главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о проблемах в его новой команде.

«Надо сразу оговориться: в последних пяти матчах у «Торпедо» не было одной и той же линии обороны. Тем более мы потеряли игроков, которые провели наибольшее количество матчей: Нетфуллин и Кутепов. Скорее, сработало правило: невозможно качественно обороняться, когда не забиваешь. В первом тайме «Локомотив» один раз опасно угрожал воротам в концовке, а у нас было три голевых момента. Забили бы — игра б пошла совсем иначе. Есть проблема с психологической уверенностью. Ее просто нет у игроков. Самое страшное — не пропущенный гол, а реакция на него: мы не могли 12 с половиной минут подойти к чужой штрафной. Взрослые футболисты не должны так реагировать», — приводит слова Талалаева Sport24.

50-летний специалист был назначен главным тренером «Торпедо» 13 октября. Предыдущим клубом Талалаева был «Ахмат», в котором он работал с июля 2020 по сентябрь 2022 года.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 13 матчах.

В 14-м туре РПЛ московский клуб встретится с «Ахматом». Игра пройдет 23 октября. Начало — в 19.00.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-21-talalayev-o-futbolistakh-torpedo-yest-problema-s-psikhologicheskoy-uverennostyu-yeye-prosto-net-u-igrokov
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

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