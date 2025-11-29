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Шишкарев: «Стыдно за такой «Спартак». Поздравляю «Балтику», но не Талалаева — тренер не имеет права себя так вести»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал результат матча между «Балтикой» и «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

«Балтика» одержала победу в меньшинстве — на 30-й минуте у калининградцев удалили Ираклия Манелова. Несколько минут спустя красную карточку показали и главному тренеру команды Андрею Талалаеву. Согласно протоколу матча, он получил по желтой карточке за саркастические аплодисменты в адрес арбитра и оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

«Даже не хочу подбирать эвфемизмы и дипломатические выражения. Скажу, как думаю: мне стыдно за такой «Спартак». И дело не только в счете. Не столько в нем.

Стыдно за то, как сыграла команда в матче памяти Никиты Павловича Симоняна. Стыдно за такое отношение к легенде, когда игроки вышли на поле в футболках с его фотографией и с траурными повязками. В любой другой игре можно было уступить, но не в этой!

Поздравляю «Балтику». Но не Андрея Талалаева. Тренер (да и никто другой) не имеет права так вести себя в публичном пространстве. На такой футбол не поведу ни своих детей, ни внуков. Талалаев создал отличную команду, спору нет, однако невозможно видеть мат и его непристойные жесты на телекамеру», — написал Шишкарев в своем Telegram-канале.

«Балтика» (32 очка) поднялась на четвертое место в РПЛ. «Спартак» (28) идет шестым в турнирной таблице. Красно-белые потерпели первое поражение после назначения Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера.

Источник: Telegram-канал Сергея Шишкарева
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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шишкарев
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Талалаева удалили в матче со «Спартаком» за саркастические аплодисменты и оскорбительный жест в сторону арбитров

Источник: «Спартаку» предложили услуги Талалаева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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