Шишкарев: «Стыдно за такой «Спартак». Поздравляю «Балтику», но не Талалаева — тренер не имеет права себя так вести»

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал результат матча между «Балтикой» и «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

«Балтика» одержала победу в меньшинстве — на 30-й минуте у калининградцев удалили Ираклия Манелова. Несколько минут спустя красную карточку показали и главному тренеру команды Андрею Талалаеву. Согласно протоколу матча, он получил по желтой карточке за саркастические аплодисменты в адрес арбитра и оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

«Даже не хочу подбирать эвфемизмы и дипломатические выражения. Скажу, как думаю: мне стыдно за такой «Спартак». И дело не только в счете. Не столько в нем.

Стыдно за то, как сыграла команда в матче памяти Никиты Павловича Симоняна. Стыдно за такое отношение к легенде, когда игроки вышли на поле в футболках с его фотографией и с траурными повязками. В любой другой игре можно было уступить, но не в этой!

Поздравляю «Балтику». Но не Андрея Талалаева. Тренер (да и никто другой) не имеет права так вести себя в публичном пространстве. На такой футбол не поведу ни своих детей, ни внуков. Талалаев создал отличную команду, спору нет, однако невозможно видеть мат и его непристойные жесты на телекамеру», — написал Шишкарев в своем Telegram-канале.

«Балтика» (32 очка) поднялась на четвертое место в РПЛ. «Спартак» (28) идет шестым в турнирной таблице. Красно-белые потерпели первое поражение после назначения Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера.