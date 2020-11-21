Талалаев: «Семенов не сыграл против «Зенита» из-за ангины»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что защитник Андрей Семенов пропустил матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2) из-за болезни.

— У Семенова прихватило горло — ангина, — приводит слова Талалаева сайт «Ахмата». — Еще сегодня с утра планировалось, что он выйдет на поле. Но поднялась температура, и мы поменяли решение.

Марат Быстров и Семенов должны вернуться к матчу с «Локомотивом». У них не такие сложные повреждения и болезни. Длительное время будет отсутствовать только Одисе Роши. Ризван Уциев вот-вот вернется. Он повторно съездил на лечение в Сербию и уже работает с командой.