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Талалаев: «Семенов не сыграл против «Зенита» из-за ангины»

20:08
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что защитник Андрей Семенов пропустил матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2) из-за болезни.

— У Семенова прихватило горло — ангина, — приводит слова Талалаева сайт «Ахмата». — Еще сегодня с утра планировалось, что он выйдет на поле. Но поднялась температура, и мы поменяли решение.

Марат Быстров и Семенов должны вернуться к матчу с «Локомотивом». У них не такие сложные повреждения и болезни. Длительное время будет отсутствовать только Одисе Роши. Ризван Уциев вот-вот вернется. Он повторно съездил на лечение в Сербию и уже работает с командой.

Ахмат — Зенит

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/

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