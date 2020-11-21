Талалаев: «Семенов не сыграл против «Зенита» из-за ангины»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что защитник Андрей Семенов пропустил матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2) из-за болезни.
— У Семенова прихватило горло — ангина, — приводит слова Талалаева сайт «Ахмата». — Еще сегодня с утра планировалось, что он выйдет на поле. Но поднялась температура, и мы поменяли решение.
Марат Быстров и Семенов должны вернуться к матчу с «Локомотивом». У них не такие сложные повреждения и болезни. Длительное время будет отсутствовать только Одисе Роши. Ризван Уциев вот-вот вернется. Он повторно съездил на лечение в Сербию и уже работает с командой.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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