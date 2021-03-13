Дзюба — третий бомбардир чемпионатов России
В матче 22-го тура против «Ахмата» (4:0) Артем Дзюба забил 130-й гол в чемпионатах России. 32-летний форвард «Зенита» поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, опередив Дмитрия Кириченко. Чаще Дзюбы в высшем российском дивизионе отличались только два футболиста — Александр Кержаков и Олег Веретенников, от рекорда которого Артема отделяет 13 мячей. Партнер Артема по атаке «Зенита» Сердар Азмун отличился в 72-й раз и подобрался в снайперском рейтинге к лидеру питерского клуба начала 1990-х Владимиру Кулику. От замыкающего десятку Егора Титова иранца отделяютвсего 15 мячей.
(Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
355
|
130
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|
Валерий Есипов
|
Факел. Ротор, Сатурн
|
390
|
88
|
Егор Титов
|
Спартак, Химки
|
336
|
87
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Олег Терехин
|
Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек
|
208
|
84
|
Дмитрий Сычев
|
Спартак, Локомотив, Волга
|
258
|
81
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
270
|
79
|
Александр Ширко
|
Спартак, Торпедо, Шинник, Терек, Томь
|
281
|
78
|
Андрей Каряка
|
Крылья Советов, Сатурн, Динамо, Волга
|
313
|
75
|
Владимир Кулик
|
Зенит, ЦСКА
|
202
|
73
|
Сердар Азмун
|
Рубин, Ростов, Зенит
|
187
|
72
|
Роман Адамов
|
Ростсельмаш, Терек, Москва, Рубин, Крылья Советов
|
255
|
69
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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