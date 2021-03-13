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Дзюба — третий бомбардир чемпионатов России

18:48
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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В матче 22-го тура против «Ахмата» (4:0) Артем Дзюба забил 130-й гол в чемпионатах России. 32-летний форвард «Зенита» поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, опередив Дмитрия Кириченко. Чаще Дзюбы в высшем российском дивизионе отличались только два футболиста — Александр Кержаков и Олег Веретенников, от рекорда которого Артема отделяет 13 мячей. Партнер Артема по атаке «Зенита» Сердар Азмун отличился в 72-й раз и подобрался в снайперском рейтинге к лидеру питерского клуба начала 1990-х Владимиру Кулику. От замыкающего десятку Егора Титова иранца отделяютвсего 15 мячей.

(Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

355

130

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Валерий Есипов

Факел. Ротор, Сатурн

390

88

Егор Титов

Спартак, Химки

336

87

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Олег Терехин

Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек

208

84

Дмитрий Сычев

Спартак, Локомотив, Волга

258

81

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

270

79

Александр Ширко

Спартак, Торпедо, Шинник, Терек, Томь

281

78

Андрей Каряка

Крылья Советов, Сатурн, Динамо, Волга

313

75

Владимир Кулик

Зенит, ЦСКА

202

73

Сердар Азмун

Рубин, Ростов, Зенит

187

72

Роман Адамов

Ростсельмаш, Терек, Москва, Рубин, Крылья Советов

255

69

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