Мещеряков — о положении «Локомотива»: «Испытываю чувство крайнего расстройства»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков признался, что испытывает чувство расстройства из-за результатов клуба.

«На новые лица в руководстве «Локомотива» никак не смотрю. Разрушается то, что создавалось в клубе в последние годы? Не хочу давать оценок, пускай их дают другие коллеги. Результат все показывает. Я сейчас болельщик. Я точно считаю, что это не место «Локомотива» даже при этом составе. Какие эмоции испытываю, когда вижу такое положение команды? А какое чувство я могу испытывать? Крайнее расстройство», — приводит слова Мещерякова Legalbet.

В этом сезоне РПЛ «Локомотив» набрал 13 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице.