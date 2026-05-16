Сергей Андреев: «Лоськову не хватило скорости, чтобы стать звездой европейского уровня»

Экс-тренер «Ростсельмаша» Сергей Андреев в интервью «СЭ» рассказал о работе с полузащитником Дмитрием Лоськовым.

— Как тренер вы с разными игроками поработали. Главный алмаз, который прошел через ваши руки?

— Лоськов. По технике и игровому интеллекту это что-то невероятное. Его мысль летала над футболистами, пока те бегали по полю. Минус один — медленный. Именно скорости не хватило, чтобы стать звездой европейского уровня.

Был еще в той команде очень талантливый полузащитник — Пестряков. По масштабу дарования сравнил бы его с Лоськовым. Но если Дима реализовал себя на 90 процентов, то Олег — на 30. Бесхарактерный, с ленцой. Зато ростовские начальники пацана обожали. Говорили мне: «Ты зачем Пестрякова душишь?» — «Чтобы мозги на место встали. И он бы использовал свой потенциал не на 30 процентов, а хотя бы на 70», — сказал Андреев «СЭ».

Лоськов выступал за «Ростсельмаш» с 1991 по 1996 годы. Также полузащитник играл за «Локомотив» и «Сатурн».

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