Сергей Андреев: «Бесков несколько раз в «Спартак» приглашал, а Лобановский — в киевское «Динамо»

Легенда ростовского футбола, экс-форвард сборной СССР Сергей Андреев в интервью «СЭ» рассказал, что мог перейти и в «Спартак», и в киевское «Динамо».

- Когда-то вы сказали в «Разговоре по пятницам»: «Самая большая ошибка в моей жизни — не уехал в Москву, остался в Ростове».

— Я домосед, не люблю перемен, переездов. Сам из Луганска, но к Ростову так прикипел, что не хотелось ничего менять. В СКА все устраивало. Дважды лучший бомбардир страны, игрок сборной, куда вызывали даже из Первой лиги... Лишь годы спустя понял — надо было уезжать.

В целом грех жаловаться на карьеру, но она могла быть еще ярче. Меня же и Бесков несколько раз в «Спартак» приглашал, и Лобановский в Киев. Да звали все команды, которые тогда были наверху, кроме тбилисского «Динамо».

- В спартаковский футбол вы бы вписались?

— Конечно! В сборной отлично взаимодействовал с Черенковым, Гавриловым, Родионовым, Шавло. Все было идеально — как на поле, так и за его пределами. С киевлянами то же самое. Хотя там абсолютно другая игра. Вместо короткого паса и стеночек — беготня, длинные передачи, фланговые атаки. Но и в этой модели чувствовал себя комфортно.

Я был резкий, быстрый, с чутьем. Ноги сильные, прыгучий. Треть своих мячей забил головой! И это при росте 173 сантиметра! Большим-то проще — при навесе в штрафную достаточно рога подставить. А таким, как я, чтобы опередить высоченного защитника, нужно грамотно выбрать позицию, — сказал Андреев «СЭ».

Андреев по ходу карьеры выступал за «Зарю», ростовский СКА, «Ростсельмаш», а также шведские «Эстер» и «Мьельбю». Со СКА он стал победителем Кубка СССР в 1981 году, а в 1980-м стал бронзовым призером Олимпийских игр со сборной СССР.

После завершения карьеры футболиста Андреев тренировал «Ростсельмаш», «Черноморе», «Салют-Энергию», СКА, «Нику», казахстанский «Атырау», македонский «Вардар» и «МИТОС».

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