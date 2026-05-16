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Сергей Андреев: «Бесков несколько раз в «Спартак» приглашал, а Лобановский — в киевское «Динамо»

Александр Кружков
Обозреватель

Легенда ростовского футбола, экс-форвард сборной СССР Сергей Андреев в интервью «СЭ» рассказал, что мог перейти и в «Спартак», и в киевское «Динамо».

- Когда-то вы сказали в «Разговоре по пятницам»: «Самая большая ошибка в моей жизни — не уехал в Москву, остался в Ростове».

— Я домосед, не люблю перемен, переездов. Сам из Луганска, но к Ростову так прикипел, что не хотелось ничего менять. В СКА все устраивало. Дважды лучший бомбардир страны, игрок сборной, куда вызывали даже из Первой лиги... Лишь годы спустя понял — надо было уезжать.

В целом грех жаловаться на карьеру, но она могла быть еще ярче. Меня же и Бесков несколько раз в «Спартак» приглашал, и Лобановский в Киев. Да звали все команды, которые тогда были наверху, кроме тбилисского «Динамо».

- В спартаковский футбол вы бы вписались?

— Конечно! В сборной отлично взаимодействовал с Черенковым, Гавриловым, Родионовым, Шавло. Все было идеально — как на поле, так и за его пределами. С киевлянами то же самое. Хотя там абсолютно другая игра. Вместо короткого паса и стеночек — беготня, длинные передачи, фланговые атаки. Но и в этой модели чувствовал себя комфортно.

Я был резкий, быстрый, с чутьем. Ноги сильные, прыгучий. Треть своих мячей забил головой! И это при росте 173 сантиметра! Большим-то проще — при навесе в штрафную достаточно рога подставить. А таким, как я, чтобы опередить высоченного защитника, нужно грамотно выбрать позицию, — сказал Андреев «СЭ».

Андреев по ходу карьеры выступал за «Зарю», ростовский СКА, «Ростсельмаш», а также шведские «Эстер» и «Мьельбю». Со СКА он стал победителем Кубка СССР в 1981 году, а в 1980-м стал бронзовым призером Олимпийских игр со сборной СССР.

После завершения карьеры футболиста Андреев тренировал «Ростсельмаш», «Черноморе», «Салют-Энергию», СКА, «Нику», казахстанский «Атырау», македонский «Вардар» и «МИТОС».

Сергей Андреев.Сергей Андреев: «В «Ростове» я персона нон грата»

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Сергей Андреев
ФК Динамо (Киев)
ФК Спартак (Москва)
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Сергей Андреев: «В «Ростове» я персона нон грата»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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