Нападающий ЦСКА Такума Нисимура после ничьей с "Динамо" со счетом 2:2, в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что уже полностью восстановился от травмы.

– Ваша замена повлияла на итоговый результат. Вы вышли и забили. Что ощущаете?

– Мой гол не такой важный, как победа в этом матче, поэтому мы очень расстроены.

– Как у вас самочувствие? Вы играли в маске из-за перелома.

– Сейчас уже я полностью восстановился.

– Когда без маски сможете сыграть?

– В этом сезоне, наверное, нельзя будет играть без маски.

– "Зенит" стал чемпионом. Насколько игроки ЦСКА огорчены этим фактом?

– Мы расстроены тем, что "Зенит" стал чемпионом, потому что мы были нацелены на победу в чемпионате, но в следующем матче приложим все усилия, чтобы победить.

– Ничья с "Динамо" говорит о том, что в борьбе за второе место будет тяжело что-либо сделать?

– Мы не будем сдаваться, и будем стремиться ко второму месту.

– Знаете, что после матча с ЦСКА "Зенит" будет награжден кубком? Хотите испортить ему праздник?

– У нас нет цели испортить праздник. Просто хотим победить в этом матче. (Елена Григорьевская)