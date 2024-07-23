Табо Селе заявил, что жить в ЮАР дороже, чем в России
Полузащитник «Факела» Табо Селе сравнил стоимость проживания в ЮАР и России.
— Где жить дороже: в России или Африке?
— Не уверен, но из-за нынешней ситуации в ЮАР жить стало дороже, чем в России. Мои знакомые и друзья из Африке говорят, что жизнь там стала намного дороже. Необходимые вещи и услуги в России дешевле, — приводит слова Селе Sport24.
Селе выступает за «Факел» с лета прошлого года. С того момента 27-летний хавбек провел 14 матчей за воронежцев во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Источник: Sport24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
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