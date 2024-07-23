Табо Селе заявил, что жить в ЮАР дороже, чем в России

Полузащитник «Факела» Табо Селе сравнил стоимость проживания в ЮАР и России.

— Где жить дороже: в России или Африке?

— Не уверен, но из-за нынешней ситуации в ЮАР жить стало дороже, чем в России. Мои знакомые и друзья из Африке говорят, что жизнь там стала намного дороже. Необходимые вещи и услуги в России дешевле, — приводит слова Селе Sport24.

Селе выступает за «Факел» с лета прошлого года. С того момента 27-летний хавбек провел 14 матчей за воронежцев во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.