Сако: «Стараемся помочь новым вратарям влиться в коллектив»
Защитник «Ростова» Умар Сако прокомментировал взаимодействие с новыми голкиперами «Ростова».
«Насколько комфортно играть с новым вратарем? Мы просто стараемся, тренируемся, пытаемся помочь новеньким, чтобы они как можно быстрее влились в коллектив», — цитирует Сако «РБ Спорт».
В летнее трансферное окно ростовчане приобрели троих голкиперов: оформили трансферы Хидаета Ханкича и Рустама Ятимова, а также арендовали у «Зенита» Даниила Одоевского.
Источник: «РБ Спорт»
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|0
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|3
|
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|1
|0
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|3
|
5
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|1
|1
|0
|0
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|
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|0
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|
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|
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|
9
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|1
|0
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|1
|
11
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|0
|1
|0
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|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
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|0
|
16
|Кр. Советов
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
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|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
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