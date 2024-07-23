Сако: «Стараемся помочь новым вратарям влиться в коллектив»

Защитник «Ростова» Умар Сако прокомментировал взаимодействие с новыми голкиперами «Ростова».

«Насколько комфортно играть с новым вратарем? Мы просто стараемся, тренируемся, пытаемся помочь новеньким, чтобы они как можно быстрее влились в коллектив», — цитирует Сако «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно ростовчане приобрели троих голкиперов: оформили трансферы Хидаета Ханкича и Рустама Ятимова, а также арендовали у «Зенита» Даниила Одоевского.