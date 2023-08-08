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Сегодня, 12:21

Сын Цымбаларя подтвердил проведение матча в память об отце между легендами «Спартака» и сборной мира

Микеле Антонов
Корреспондент
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Илья Цымбаларь.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Олег Цымбаларь, сын бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя рассказал «СЭ» о проведении товарищеского матча между легендами красно-белых и сборной мира, посвященный полузащитнику.

Илья Цымбаларь умер 10 лет назад, в 2013 году в возрасте 44 лет. Игра будет проведена в память об игроке.

«Проводилась очень долгая и плодотворная работа. Предварительно мы получили добро от ряда футболистов, которые выступят в составе сборной мира. На данный момент уже максимально финализируем все нюансы. Планируем провести встречу на «Открытие Арене».
Адебайор, Канисарес, Морьентес, Кураньи, Малуда, Робсон дали согласие? Предварительно да. Сейчас наши переговоры в процессе финализации», — сказал Цымбаларь-младший «СЭ».

Илья Цымбаларь вместе со «Спартаком» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. На его счету 204 игры в составе московской команды, 54 забитых мяча и 40 результативных передач. За сборную России он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола.

Ранее о проведении матча памяти сообщил «РБ Спорт».

Илья Цымбаларь
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