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Сегодня, 12:48

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча 3-го тура с «Динамо» (2:3).

Петербургский клуб попросил рассмотреть неназначенный пенальти на 9-й минуте игры, отсутствие второй желтой карточки полузащитнику Денису Макарову на 49-й минуте встречи и удаление полузащитника Вильмара Барриоса на 93-й минуте.

На матче работала бригада Алексея Амелина.

Как сообщили «СЭ» в «Динамо», Денис Макаров, на котором сфолил Барриос, получил травму. Во вторник, 8 августа, ему предстоит обследование. Понятно, что от его результатов и состояния здоровья футболиста зависит вердикт контрольно-дисциплинарного комитета.

Вильмар Барриос
Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
65
29
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2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
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 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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