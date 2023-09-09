Смородская опровергла слова Ндойе о том, что не отпустила игрока в «Лестер»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» слова бывшего нападающего железнодорожников Даме Ндойе, что переход в клуб АПЛ не состоялся из-за нее. Об этом футболист заявил в интервью «РБ Спорт».

«Такого я не помню. Я всегда рада, когда мои футболисты уходят в английскую лигу. В частности Ньясс ушел в «Эвертон» за 18 миллионов фунтов. Почему Ндойе так говорит? Не знаю. Может он что-то путает. Если бы были предложения, я бы его отпустила. Он хороший игрок, человек. Он сказал, что уже прошел медобселедование? Замечательно, только потом клуб передумал», — сказала Смородская «СЭ».

38-летний Сенегалец выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год. В 68 матчах за железнодорожников он забил 27 мячей и отдал три результативные передачи.