Сычев высказался об игре Пиняева: «Эта распиаренность бежит впереди. Ему нужно повариться в мужском футболе»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался об игре 16-летнего Сергея Пиняева за «Крылья Советов».

— В «Крыльях Советов» работает мой первый тренер — Михаил Иванович Северня. Он много рассказывает про Пиняева. Говорит, что парень с головой, способный.

- Почему у Сергея до сих пор нет голов в Премьер-лиге?

— Подождите. Ему только 16 лет. Это все неправильно. Эта распиаренность бежит впереди. От него очень большие ожидания. Он еще маленький пацан. Ему нужно обрасти мясом, повариться в мужском футболе. Тогда можно что-то требовать. Но в 16 лет-то куда?

— Реально ли ему будет уехать в Европу, если так и продолжить относится к своему делу?

— Нужно делать шаг за шагом. Он хорошо себя проявляет в «Крыльях».

— Правильно ли, что летом Пиняев выбрал «Крылья», а не «Локомотив»?

— Нужно играть в тот футбол, в который он привык. И важно быть с тем тренером, который ему будет доверять. В данный момент нужно играть и набираться опыта. Можно прийти в другую команду, где тренер будет проповедовать другой футбол, менее свойственный тебе, и не будет давать тебе играть. А в этом возрасте важно играть, попадать в основу. Я считаю, что Сергей сделал правильный выбор.

— Но все-таки, в будущем реально ли будет ему уехать?

— Сейчас он играет и прогрессирует в «Крыльях» — это самое главное. Если будет так же забивать, то, естественно, за ним будут наблюдать лучшие клубы Европы и мира. Почему нет? Но сначала нужно проявить себя здесь. Там времени на раскачку давать не будут. Там сразу уже надо приезжать адаптированным.

16-летний Пиняев оформил дубль в матче БЕТСИТИ Кубка России против клуба «Знамя» из Ногинска (10:0). Это его первые голы за команду в официальных матчах.

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