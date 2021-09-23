Интервью бывшего нападающего «Локомотива» и сборной России.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России поделился с «СЭ» мнением об игре Сергея Пиняева, рассказал о прогрессе молодых динамовцев при Шварце, а также назвал непонятным решение нападающего Артема Дзюбы отказаться от выступления за сборную.

«От Пиняева большие ожидания, а он еще маленький пацан»

— Пиняев сделал дубль в Кубке. Как вам его игра? — вопрос Сычеву.

— В «Крыльях Советов» работает мой первый тренер — Михаил Иванович Семерня. Он много рассказывает про Пиняева. Говорит, что парень с головой, способный.

— Почему у Сергея до сих пор нет голов в премьер-лиге?

— Подождите. Ему только 16 лет. Это все неправильно. Эта распиаренность бежит впереди. От него очень большие ожидания, а он еще маленький пацан. Ему нужно обрасти мясом, повариться в мужском футболе. Тогда можно что-то требовать. Но в 16 лет-то куда?

— Реально ли ему будет уехать в Европу, если так и продолжить относиться к своему делу?

— Нужно делать шаг за шагом. Он хорошо себя проявляет в «Крыльях».

— Правильно ли, что летом Пиняев выбрал «Крылья», а не «Локомотив»?

— Нужно играть в тот футбол, в который он привык. И важно быть с тем тренером, который ему будет доверять. В данный момент нужно играть и набираться опыта. Можно прийти в другую команду, где тренер будет проповедовать другой футбол, менее свойственный тебе, и не будет давать тебе играть. А в этом возрасте важно играть, попадать в основу. Я считаю, что Сергей сделал правильный выбор.

— Но все-таки в будущем реально ли будет ему уехать?

— Сейчас он играет и прогрессирует в «Крыльях» — это самое главное. Если будет так же забивать, то, естественно, за ним будут наблюдать лучшие клубы Европы и мира. Почему нет? Но сначала нужно проявить себя здесь. Там времени на раскачку давать не будут. Там сразу уже надо приезжать адаптированным.

«Захарян — будущее нашего футбола. Он и Костя Тюкавин выглядят очень достойно»

— Что думаете о прогрессе Арсена Захаряна?

— Он молодец, отлично проявляет себя. Видно, что после того как в «Динамо» ему начали доверять, прогресс налицо. Это будущее нашего футбола. Он и Костя Тюкавин очень достойно выглядят. Сандро Шварц сыграл большую роль в их становлении.

— Верите в интерес со стороны «Барселоны»?

— Не знаю. Слухи не люблю обсуждать. Официальная история была? Нет. Тогда о чем можно говорить?

— Вроде как на матч «Динамо» приезжали испанские скауты.

— Ключевое слово — «вроде как». Если у них есть интерес, то они отправляют запрос в клуб. Когда есть запрос, можно говорить, что есть предметный интерес. Футбол — не «Дом-2».

«Мне кажется странным непоследовательность действий Дзюбы. Каждый сам решает, как к этому относиться»

— Почему Артем Дзюба отказался от вызова в сборную?

— Это его выбор. Каждый относится к нему по-разному.

— Не кажется странной аргументация про то, что он не в оптимальной форме, хотя до матчей сборной еще несколько недель?

— Мне кажется странным непоследовательность его действий. Когда он разговаривал с Карпиным сразу после вступления того в должность, то в прессе было озвучено, что он готов в любой момент играть на благо страны и команды. А сейчас вдруг все по-другому. Каждому свое. Каждый сам решает, как к этому относиться. Мне непонятно это.