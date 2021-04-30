Бывший тренер «Рубина» Кузнецов оценил готовность команды обыграть «Динамо» в матче РПЛ
Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал об ожиданиях от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» - «Динамо».
«Кварацхелия — это человек, который делает результат и разницу в классе, создает опасные моменты, игра строится через него. Он несет очень много угрозы сопернику. Отсутствие Хвичи и Макарова было заметно в последней игре, поэтому «Рубин» был слишком предсказуем. Такое сказывается всегда. С другой стороны, это шанс для других ребят, сидящих на лавке. Пусть доказывают, что достойны выходить на поле.
В принципе обе команды хорошо готовы, поэтому матч будет непредсказуем. Идет настоящая борьба за еврокубки, но думаю, что и по части гонки за медали пока рано списывать «Рубин», «Динамо», ЦСКА и «Сочи». «Локо» и «Спартак» еще вполне могут потерять очки», - приводит слова Кузнецова «Известия».
Матч «Рубин» - «Динамо» состоится 1 мая в Казани. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1158891/aleksei-fomin/ostanovit-na-khodu-sumeet-li-lokomotiv-otsrochit-triumf-zenita
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