Бывший тренер «Рубина» Кузнецов оценил готовность команды обыграть «Динамо» в матче РПЛ

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал об ожиданиях от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» - «Динамо».

«Кварацхелия — это человек, который делает результат и разницу в классе, создает опасные моменты, игра строится через него. Он несет очень много угрозы сопернику. Отсутствие Хвичи и Макарова было заметно в последней игре, поэтому «Рубин» был слишком предсказуем. Такое сказывается всегда. С другой стороны, это шанс для других ребят, сидящих на лавке. Пусть доказывают, что достойны выходить на поле.

В принципе обе команды хорошо готовы, поэтому матч будет непредсказуем. Идет настоящая борьба за еврокубки, но думаю, что и по части гонки за медали пока рано списывать «Рубин», «Динамо», ЦСКА и «Сочи». «Локо» и «Спартак» еще вполне могут потерять очки», - приводит слова Кузнецова «Известия».

Матч «Рубин» - «Динамо» состоится 1 мая в Казани. Начало – в 14:00 по московскому времени.