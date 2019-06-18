Сычев отказался комментировать расширение РПЛ

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев отказался говорить о возможном расширении количества участников РПЛ. По его мнению, нужно дождаться, когда изменения будут сделаны.

– Считаю, что есть компетентные люди, которые занимаются этим вопросом, – цитируют "Известия" Сычева. – Когда мы увидим всё на практике, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А пока всё только на бумаге и неофициально, нет смысла дискутировать на эту тему.

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