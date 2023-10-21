Сычев о смене лидерства в РПЛ: «Единственное, что остается неизменным — вопросы к судейству»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев в комментарии «СЭ» высказался о конкуренции в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Мы привыкли к тому, что «Зенит» лидирует. В этом году это поменялось, и это хорошо. Это добавляет интерес к чемпионату для болельщиков. «Краснодар» переформатировал вектор и стал солиднее. В команду пришли очень серьезные ребята. Плюс, прагматичность Ивича. Мы видим разные, бескомпромиссные результаты. Единственное, что остается неизменным — это вопросы к судейству», — сказал Сычев «СЭ».

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 27 очков за 11 туров. Второе место занимают «Крылья Советов» (21), на третьей строчке — «Зенит» (20).