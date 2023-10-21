Батак прокомментировал старт Эраковича в РПЛ

Сербский тренер Радослав Батак прокомментировал старт защитника «Зенита» Страхини Эраковича в РПЛ.

«Страхине нужно больше времени на адаптацию, это молодой игрок, он впервые выступает за рубежом. В России футбол намного быстрее, чем в Сербии, уровень намного выше. В «Црвене Звезде» у него получалось три-четыре дерби в год, а в РПЛ каждая игра — дерби, каждый соперник сильный. Когда Видич перешел из «Спартака» в Англию, ему потребовалось год-полтора, чтобы адаптироваться и почувствовать себя своим», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

22-летний серб присоединился к «Зениту» в июле 2023 года. За клуб он провел 12 матчей и отдал одну результативную передачу.