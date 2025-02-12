Свищев считает, что РФС пора включаться в историю с «Химками»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что РФС стоит протянуть руку помощи «Химкам».

«Ситуация некрасивая, неприятная однозначно. То, что не платят по контракту, я тоже слышал — зарплаты, гонорары, бонусы. Но мы видим, что ситуация перешла из плоскости футбола в другие совершенно плоскости, вплоть до уголовных дел. Здесь трудно говорить только о футбольных делах. Но бойкот ни к чему хорошему не приведет, здесь я позицию футболистов не разделяю. Это не решит вопрос. Должны быть другие способы. Здесь должна быть четкая и достаточно жесткая позиция самого РФС. Пора уже включаться главной организации, регулирующей футбол. Надо разруливать процесс. Если сейчас не протянуть клубу руку помощи или не оказать другие меры поддержки от РФС, проблема может получить другой характер. Поэтому я считаю, что руководство клуба, РФС должны совместно садиться со спортсменами за стол переговоров и решать вопрос. Никакие шантажи, угрозы и бойкоты к результату не приведут», — заявил Свищев «РБ Спорт».

«Химки» ушли на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Франка Артиги набрала 16 очков в 18 турах.