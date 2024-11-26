Свищев: «16 команд — это оптимально, РПЛ не резиновая»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что он против расширения РПЛ.

«Да, страна у нас большая, но еще существуют возможности календаря, стадионов. РПЛ не резиновая. Нам же нужен качественный чемпионат, чтобы проходило не тяп-ляп, чтобы одновременно не по сто матчей проходило. Нужен хороший организационный уровень. Нужно понять позицию РФС, насколько целесообразно расширение чемпионата. Я бы с этим не торопился. Считаю, 16 команд на сегодня — это оптимальный вариант. Не вижу причины менять регламент и правила чемпионата России», — цитирует Свищева Legalbet.ru.

В РПЛ выступают 16 клубов, в Мелбет-Первой лиге играют 18 команд.