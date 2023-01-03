Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:22

Свищев недоволен решением не возвращать продажу пива на стадионах России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что в 2023 году на стадионах в России не будет продаваться пиво.

«Я давно добиваюсь возвращения пива на стадионы как соавтор закона, разрешающего продажу пива. До сих пор не могу понять, кто его не может согласовать. С кем только не общаемся — РФС, правительство РФ, все поддерживают. Тем более в такие непростые времена продажа пива — это серьезная возможность пополнить бюджеты клубов и стадионов. Сейчас по разным причинам отваливаются глобальные спонсоры и спортивные бренды», — заявил Свищев «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-gosdumy-rf-svishchev-ne-ponimaet-kto-ne-soglasuet-zakon-o-prodazhe-piva-na-rossiyskikh-stadi
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Малкин чуть не спас «Питтсбург». Ему не хватило всего одной секунды
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
СБУ предъявила подозрение командующим ВКС РФ и экс-командующему ЧФ
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Hurriyet раскрыла подробности обмена пленными с участием азовцев и Медведчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Фернандо рассказал о желании футболиста вернуться в «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости