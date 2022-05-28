Дюков заявил, что РФС поддерживает возвращение пива на стадионы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы в России.

Ранее сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях.

«Вы знаете, что РФС поддерживает возвращение пива. Считаем, что это не создаст проблем и не повлияет на безопасность. Ситуация экономическая не самая простая, это поможет клубам. Нам бы не хотелось начинать это первыми на финале БЕТСИТИ Кубка России. Сперва нужно, чтобы клубы провели какие-то экспериментальные продажи в РПЛ. Не знакомился с постановлением правительства Москвы. Инициатива должна исходить от московских клубов. Я бы на их месте попробовал», — заявил Дюков.