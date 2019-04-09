Свидетель по делу Кокорина и Мамаева – об опросе следователей: "Там больше половины как будто не я говорил"

Свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, детского тренера Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян на заседании Пресненского суда города Москвы признался, что на первом допросе у него голова пошла кругом. По протоколу допрос шел 2 часа. Реально – гораздо дольше

– Там больше половины как будто не я говорил. Я так даже не разговариваю. Я рассказывал – он печатал. Потом меня отправили в другой кабинет. Потом снова вызвали, и я подписал все бумаги. В 3 часа ночи приехали, в 16 – 17.00 уехали.

Один процент из написанного – мои слова. Остальное – следователь. Я не могу так красиво писать.

Ты смотришь на видео – там такого нет. Я такого не озвучивал, – сказал Григорян. (Андрей Михайлов, Дмитрий Зеленов)

"Показал Кокорину видеоклип, чтобы напомнить, что за исполнитель". Показания свидетеля Григоряна о чиновнике Паке